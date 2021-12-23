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В Україні підвищили
тарифи на розподіл газу

В Україні підвищили тарифи на розподіл газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:45

В Україні підвищили тарифи на розподіл газу

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення було ухвалено 22 грудня.

Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на розподіл газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:52

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bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:22

Re: В Україні підвищили тарифи на розподіл газу

На 1 копійку підвищили.
ricardo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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