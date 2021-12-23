Відповідне рішення було ухвалено 22 грудня.
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на розподіл газу.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:45
В Україні підвищили тарифи на розподіл газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на розподіл газу.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:22
Re: В Україні підвищили тарифи на розподіл газу
На 1 копійку підвищили.
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