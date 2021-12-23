Відповідне рішення було ухвалено 22 грудня.
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на розподіл газу.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 16:45
В Україні підвищили тарифи на розподіл газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили тарифи на розподіл газу.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:22
Re: В Україні підвищили тарифи на розподіл газу
На 1 копійку підвищили.
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:28
Значит а городах живут "белые" люди,а в области другого цвета кожи?Разница в 5 раз.Вы чего там курите?
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:30
Додано: Чет 23 гру, 2021 23:10
Трохи не так. 200 абонентів в області споживають на опалення та приготування їжі більше чим 1000 в місті, котрі, майже повністю, тільки готують. Так, довжина труб дещо більша, та чи не будете ласкаві пояснити-в чому саме полягає "обслуговування" труб закопаних в землю? Які (труби) до речі облгази не прокладали(їх по більшості сіл тягли за рахунок абонентів та місцевого бюджету) і міняти теж не будуть-це не тепломагістралі які гниють.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:05
Київ - 0,32, Гадяч -1,99, все правильно, все справедливо, доки ми будемо це терпіти?
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