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Що відбувається у
сегменті гемблінгу?

Що відбувається у сегменті гемблінгу?
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:27

Що відбувається у сегменті гемблінгу?

Тренди на ринку платіжних систем 2022 року
Ірина_
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