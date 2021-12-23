Наступного року розпочнеться масштабна програма Президента з утеплення багатоквартирних будинків.
Дивися повний текст В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб знизити суми в платіжках.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:18
В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб знизити суми в платіжках.
Додано: Чет 23 гру, 2021 19:36
Re: В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб...
надо не дома пенопластом обклеивать а трубы ТЕЦ ремонтировать и оборудование менять .
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