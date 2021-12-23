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В Україні готують масштабне
утеплення будинків, щоб...

В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:18

В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року розпочнеться масштабна програма Президента з утеплення багатоквартирних будинків.

Дивися повний текст В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб знизити суми в платіжках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:18

Опять турки?
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:36

Re: В Україні готують масштабне утеплення будинків, щоб...

надо не дома пенопластом обклеивать а трубы ТЕЦ ремонтировать и оборудование менять .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:50

Сказки очередные...
ketrax70
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