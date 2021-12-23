При декларуванні цінних паперів, а саме державних цінних паперів, українці можуть обрати ставку збору з двох варіантів.
Дивися повний текст Податкова амністія: скільки треба буде сплатити з цінних паперів.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:32
Податкова амністія: скільки треба буде сплатити з цінних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: скільки треба буде сплатити з цінних паперів.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:41
Согласно процедуре покупки ОВГЗ, для сумы больше 1 млн. Грн нужны подтверждающие документы. ПриватБанк требует справку , декларацию, что с этих денег уплачены налоги, только после этого вам возможно будет купить ОВГЗ. Ваши Доводы что как я вам предоставлю такую справку, ведь я потому и пришел чтобы у меня такая справка была в будущем после амнистии, они говорят у нас такая процедура, звоните в Нац Банк. В Нац банке посоветовали по этомк вопросу в налоговую обратиться, а налоговая назад в банк посылает! А вы говорите узнали! Попробуйте купить! Может Уважаемому Шетьманцеву надо было закон сделать, что для амнистии не нужны справки для банков, что с этих денег налоги уплачены, или выпу к специальных ОВГЗ для амнистии сделать. Я уже с середины октября пытають купить ОВГЗ под амнистию, но все попытки тщетны - банки требуют декларацию с електронного кабинета га суму с выше 1 млн. Это абсурд но они это требуют
И Ощад и Приват и Ексим, куда я только не ходил. Брокерская фирма , которая занимается продажей ОВГЗ посоветовада ждать, может какой закон пр мут , который этот фин. Мон смягчит и банки перестанут требовать справки, что с денег которые под амнистию, для покупки ОВДП не надо будет декларации им носить. А пока что есть то есть
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