Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:34
До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ
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Дивися повний текст До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:34
А сейчас цена на газ типа не шокирует Клоуны и кондитеры должны заниматься своми делами. Сегодня на Порошенко УД, дай бог завтра на Зеленского будут.
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