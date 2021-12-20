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До $3 тисяч: Коболєв озвучив
шокуючий прогноз ціни на газ

До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:34

До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст До $3 тисяч: Коболєв озвучив шокуючий прогноз ціни на газ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:34

А сейчас цена на газ типа не шокирует :) Клоуны и кондитеры должны заниматься своми делами. Сегодня на Порошенко УД, дай бог завтра на Зеленского будут.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 21:46

Уголовное дело на Порошенко высосано из того самого пальца ...)
mvi
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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