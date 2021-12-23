Популярний ecommerce-сервіс eBay розіслав українським користувачам лист-попередження про те, що має додати 20% податку на додану вартість до своїх послуг.
Дивися повний текст eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 19:34
eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні
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Дивися повний текст eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні.
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