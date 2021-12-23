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eBay додає 20% ПДВ до
своїх послуг в Україні

eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 19:34

eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Популярний ecommerce-сервіс eBay розіслав українським користувачам лист-попередження про те, що має додати 20% податку на додану вартість до своїх послуг.

Дивися повний текст eBay додає 20% ПДВ до своїх послуг в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 19:34

хехе
апворк уже добавил, пердаки взорвались знатно
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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