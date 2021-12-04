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Toyota почала продажі свого
найдешевшого електрокара за...

Toyota почала продажі свого найдешевшого електрокара за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:02

Toyota почала продажі свого найдешевшого електрокара за...

Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник розпочав повномасштабні продажі міського електромобіля C+pod.

Дивися повний текст Toyota почала продажі свого найдешевшого електрокара за 15 тис. доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:02

15к usd??
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