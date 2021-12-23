Середня зарплата офіційно працевлаштованих співробітників в Україні, за даними Держстату, в листопаді становила 14 тис. грн.
Дивися повний текст Топ оплачуваних професій в Україні: хто та де заробляє найбільше.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 21:21
Топ оплачуваних професій в Україні: хто та де заробляє...
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Дивися повний текст Топ оплачуваних професій в Україні: хто та де заробляє найбільше.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 21:21
"топ-менеджмент со средней зарплатой 44,5 тыс. грн"? Вспомнился анекдот:
=====
Тук-тук-тук...
- Кто там?
- Это мы, топ-менеджеры!
- Идите на фиг!
- Топ-топ-топ...
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