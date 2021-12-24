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5 тисяч будинків планують
утеплити наступного року

5 тисяч будинків планують утеплити наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:29

5 тисяч будинків планують утеплити наступного року

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 23 грудня, Кабінет міністрів ухвалив законопроект, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні.

Дивися повний текст 5 тисяч будинків планують утеплити наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:30

Выходишь зимой на общий коридор, а там курильщики окна на распашку пооткрывали.
Вопрос - на.рена утеплять?
Хочется в голову гвоздь забить. Так посадят же.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 11:08

Re: 5 тисяч будинків планують утеплити наступного року

Т.е в лучшем случае это одна область за год . в итоге выйдет - лет 20 будет утеплять эти дома . еще лет 20 будут ремонтировать трубы Тец , еще 20 лет менять оборудование на ТЕЦ . в итоге - 60 лет .
moldashavanin
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