У четвер, 23 грудня, Кабінет міністрів ухвалив законопроект, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні.
Дивися повний текст 5 тисяч будинків планують утеплити наступного року.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 10:29
5 тисяч будинків планують утеплити наступного року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 тисяч будинків планують утеплити наступного року.
Додано: Суб 25 гру, 2021 10:30
Выходишь зимой на общий коридор, а там курильщики окна на распашку пооткрывали.
Вопрос - на.рена утеплять?
Хочется в голову гвоздь забить. Так посадят же.
Додано: Суб 25 гру, 2021 11:08
Re: 5 тисяч будинків планують утеплити наступного року
Т.е в лучшем случае это одна область за год . в итоге выйдет - лет 20 будет утеплять эти дома . еще лет 20 будут ремонтировать трубы Тец , еще 20 лет менять оборудование на ТЕЦ . в итоге - 60 лет .
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