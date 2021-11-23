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За два роки «Великого будівництва»
оновили 40% основної...

За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:33

За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної...

Пропонуємо до обговорення:
Також він проінформував, що було оновлено і побудовано більше як 500 переходів та мостів по всій державі.

Дивися повний текст За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної мережі доріг – Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:34

За два года - через 2 года к этим дорогам придет пушистый писец. Закатали бабло в асфальт и большую половину по карманам.
Вот у меня вопрос. Почему нельзя класть асфальт как при совке? Лежал же долго.
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 10:46

  p_a_l написав:За два года - через 2 года к этим дорогам придет пушистый писец. Закатали бабло в асфальт и большую половину по карманам.
Вот у меня вопрос. Почему нельзя класть асфальт как при совке? Лежал же долго.
Невыгодно?

За 2 года так и не увидел этих обновленных 40% дорог.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 11:06

Re: За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної.

Может кто-то обратит внимание на ситуацию ? размыло окружную 2 года назад а пой сей день ее не отремонтировали , только песком засыпали место прорыва , после потопа .
moldashavanin
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