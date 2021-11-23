Також він проінформував, що було оновлено і побудовано більше як 500 переходів та мостів по всій державі.
Дивися повний текст За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної мережі доріг – Зеленський.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 10:33
За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної мережі доріг – Зеленський.
Додано: Суб 25 гру, 2021 10:34
За два года - через 2 года к этим дорогам придет пушистый писец. Закатали бабло в асфальт и большую половину по карманам.
Вот у меня вопрос. Почему нельзя класть асфальт как при совке? Лежал же долго.
Невыгодно?
Додано: Суб 25 гру, 2021 10:46
Додано: Суб 25 гру, 2021 11:06
Re: За два роки «Великого будівництва» оновили 40% основної.
Может кто-то обратит внимание на ситуацию ? размыло окружную 2 года назад а пой сей день ее не отремонтировали , только песком засыпали место прорыва , после потопа .
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