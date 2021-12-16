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Що має бути в
автомобілі за законом

Що має бути в автомобілі за законом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 11:11

Що має бути в автомобілі за законом

Пропонуємо до обговорення:
Cідаючи за кермо, ви берете на себе певні зобов’язання.

Дивися повний текст Що має бути в автомобілі за законом.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 11:11

А водійське посвідчення в Дії не дійсне?Чи щось змінилось?.
volodimirsverida02
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:31

так же : табель об окончании 8 классов,с-во о рождении,с-во о браке (разводе), грамоты про победе в спорте или о здаче макулатуре!!!
chushkin_2015
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 05:17

Авторе, якщо немає про що писати, то краще не пишіть нічого.
viktorsacuk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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