|
|
|
Україна має скасувати субсидії та реформувати податкову...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Україна має потенціал стати однією із найдинамічніших економік Європи, однак для цього необхідно продовжувати структурні реформи. Зокрема, Україні необхідно відмовитися від деяких форм субсидій.
Дивися повний текст Україна має скасувати субсидії та реформувати податкову систему — МВФ
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100745
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:56
Який в чорта дефіцит робочої сили в Україні.На даний момент в кожному місті 35-40% людей відь 20 до 60 років не мають роботи і ні куди не можуть встроїться.
-
ishtwan1949
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.01.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|