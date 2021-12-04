Думки українців щодо обґрунтованості поточного курсу гривні поділилися.
Дивися повний текст Наскільки обґрунтований поточний курс гривні (опитування).
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Додано: Суб 25 гру, 2021 13:20
Наскільки обґрунтований поточний курс гривні (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наскільки обґрунтований поточний курс гривні (опитування).
Додано: Суб 25 гру, 2021 14:10
Картинка жахливої якості, пережата та ще й на іноземній мові. Тут є редактори що репостять це?
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