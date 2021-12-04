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Наскільки обґрунтований поточний
курс гривні (опитування)

Наскільки обґрунтований поточний курс гривні (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:20

Наскільки обґрунтований поточний курс гривні (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Думки українців щодо обґрунтованості поточного курсу гривні поділилися.

Дивися повний текст Наскільки обґрунтований поточний курс гривні (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 13:21

Верните по пять и дома будут из халвы :)
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 14:10

Картинка жахливої якості, пережата та ще й на іноземній мові. Тут є редактори що репостять це?
root
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