Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році коштуватиме 213-309 грн.
Дивися повний текст Назвали вартість пробного ЗНО у 2022 році.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 23:03
Назвали вартість пробного ЗНО у 2022 році
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Дивися повний текст Назвали вартість пробного ЗНО у 2022 році.
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