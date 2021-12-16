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Назвали вартість
пробного ЗНО у 2022 році

Назвали вартість пробного ЗНО у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 23:03

Назвали вартість пробного ЗНО у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2022 році коштуватиме 213-309 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 23:03

После буквы В и перед буквой Н пропустили букву И. ))
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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