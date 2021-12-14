Про це повідомляє MMR.net.ua з посиланням на прес-службу НГУ.
Дивися повний текст Національна гвардія отримала понад 40 спеціалізованих машин (фото).
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Додано: Нед 26 гру, 2021 19:11
Національна гвардія отримала понад 40 спеціалізованих...
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Дивися повний текст Національна гвардія отримала понад 40 спеціалізованих машин (фото).
Додано: Нед 26 гру, 2021 19:11
Читаю: "В основе новых автомобилей, изготовленніх по заказу Нацгвардии, — шасси автомобиля Ford Tranzit. В ближайшие дни они поступят в воинские части в разные регионы Украины."
TRANSIT же! Ну что за безграмотность?!
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