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Національна гвардія отримала
понад 40 спеціалізованих...

Національна гвардія отримала понад 40 спеціалізованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 19:11

Національна гвардія отримала понад 40 спеціалізованих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє MMR.net.ua з посиланням на прес-службу НГУ.

Дивися повний текст Національна гвардія отримала понад 40 спеціалізованих машин (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 19:11

Читаю: "В основе новых автомобилей, изготовленніх по заказу Нацгвардии, — шасси автомобиля Ford Tranzit. В ближайшие дни они поступят в воинские части в разные регионы Украины."

TRANSIT же! Ну что за безграмотность?!
Sanyok77
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Модератори: Ірина_, Модератор

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