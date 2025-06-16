RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
BYD представила універсал-гибрид
із запасом ходу понад...

BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 00:42

BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автогігант BYD вивів на внутрішній ринок новий підключаємий гібридний універсал Seal 06 DM-i, стартова ціна якого складає приблизно 15 230 доларів США.

Дивися повний текст
BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад 2000 км
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100428
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 00:42

Это болезнь какая-то: писать про запас хода у гибридов. 2000км? Это преимущество? Нет заправки в радиусе 1000км или что? Чтобы что?
balta_laska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 219
З нами з: 10.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В яких банках тримають гроші власники вкладів понад 600...
R2 » Пон 16 чер, 2025 14:50
2 660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 чер, 2025 16:05
Investor_K
Податки «з'їли» понад половину прибутків банків: хто...
R2 » Сер 04 чер, 2025 15:16
1 908
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 чер, 2025 15:16
prodigy
Понад 50 тисяч ФОПів в Україні залучені до протиправних...
R2 » П'ят 30 тра, 2025 12:03
2 912
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 тра, 2025 12:04
khortvladimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6602)
14.07.2025 01:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.