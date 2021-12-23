Аналітики спрогнозували ціну газу у 2022 році

Додано: Нед 26 гру, 2021 23:24

Меня вот лично больше всего напрягает какая будет цена на коммуналку зимой 2022-2023 г., этим летом в Украинские хранилища был закачан мизер, основные запасы в подземных газовых хранилищах Украины остались с прошлого года когда цена была низкой, за эту зиму мы их выберем и может еще чутка останется (если будет относительно теплая зима) и за счет того что старые запасы были сделаны по минимальным ценам, как то еще протянем до весны не подымая критически цены в разы за газ и отопление с электричеством , но что мы будем делать в отопительный сезон 2022-2023 г. я даже не представляю, интересно будет наблюдать за этим квестом как зеля будет выкручиваться, в эту зиму мы используем запасы для отопления и нужд населения по заниженным ценам по отношению к текущим и даже по отношению к фьючерсным на весну-лето 2022 г. ценам на газ, по окончанию отопительного сезона получим ситуацию что денег от продажи на покупку газа и закачку в хранилища нет или крайне недостаточно, собственная добыча из года в год сокращается, дадут ли нам снова в долг в этот раз на покупку/закачку газа-да хрен его знает еще и не понятно какие условия к выполнению потребуют за такой кредит, может оказаться что единственный выход, для того что бы вообще не остаться без газа это начать его продавать по рыночной цене с привязкой к спотовым ценам (у Украины нет долгосрочных контрактов которые могли бы сглаживать колебания) и мы войдем в зиму 2022-2023 г. без запасов газа и без денег на его покупку/кредитов, единственным выходом останется отпустить цены до рыночных и начать поставлять потребителям газ по рыночным спотовым ценам, что бы собрать деньги с потребителей/населения и за них закупать на споте газ, а какой будет цена на споте следующей зимой 350-650-1300-2000 или 3000 долларов за тысячу кубов и смогут ли платить ее потребители - да хрен его знает, понятно одно, что нынешние цены 7,8-13,5 грн. или 300-500 долларов за тысячу кубов для населения и теплокоммунальщиков явно будут недостаточны для закупки на Европейском споте, эту зиму мы еще протянем с такими ценами за счет относительно больших запасов оставшихся поле прохождения зимы 2020-2021 г., а после прохождения зимнего максимума потребления газа 2021-2022 г. в хранилищах уже ничего не останется на зиму 2022-2023 г. кроме технического газа который по идее откачивать из хранилищ уже нельзя если мы не хотим их угробить. В общем я запасаюсь уже попкорном на следующую зиму, буду посмотреть как зельц на этой сковородке выкрутится или не выкрутится.Еще меня лично удивляют все эти пляски и обвинения вокруг РФ и Газпрома с СП 2, а так же украинским и польским транзитом, я для себя иначе как с политизированными игрищами и русофобией все эти заявления западных и наших политиков с так называемыми аналитиками/экспертами /экономистами это объяснить не могу, Газпром работает по долгосрочным контрактам, это что какая то новость для украинского и ЕСовского истеблишментавыполняет все свои контрактные обязательства как по поставкам так и по транзиту, добывает больше чем в прошлом году, поставляет на экспорт в том числе в ЕС больше чем в прошлом года, какая нафиг разница, заработает СП 2, не заработает СП 2, забронируют они дополнительные мощности для прокачки в ЕС украинской ГТС или польской, не забронируют, на спотовую цену в ЕС такие ничтожные по мировым меркам рынка доп. объемы газа ни как не повлияют от слова совсем, ну увеличат они немного поставки на рынки ЕС, что произойдет-правильный ответ на этот же доп. объем уменьшатся поставки СПГ, которые будут немедленно перенаправлены на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона где цена окажется выше, например как это произошло на этой неделе когда на рынках ЕС спотовые цены поднялись до 2000+ на словесной панике в западных политиканов с их журнашлюшками о якобы агрессии РФ-вот вот нападет в очередной раз и то сразу прошло сообщение, что корабли с СПГ которые шли в Азию, развернулись в сторону ЕС, так как на споте в ЕС цена оказалась выше чем в Азии, вот и все, тоже самое будет с запуском СП 2 или доп. объёмов транзита/поставки через Украинскую ГТС или польскую, физически газа в ЕС от этого не станет больше и цена не упадет т.к. корабли с СПГ которые шли в ЕС с таким же объёмом газа развернутся в сторону Азии и цена быстро учтет и вернется в то состояние как если бы СП 2 не запустили и/или доп. объёмы транзита газа с РФ не поступали в ЕС. Мне вообще непонятно на кого рассчитана вся эта истерия с якобы манипуляцией Газпромом ценами на газ, явно только на какой то наш и западный лохторат с промытыми напрочь мозгами который уже не способен на критическое мышление и элементврные логически рассуждения. Особенно смешно в свете последних событий с объявление подозрений в финансировании террористов заговорщикам группы Медведчука-Порошенко, ржу с клоуна под столом, думаю следующий клоун номинал-компрадор будет объявлять подозрение уже самому зеле за финансирование террористов, а что мы ведь как они нам поют ведем войну с Мордором-агрессивным агрессором, который толи уже напал на нас, толи уже 8 лет как каждый день вот вот завтра нападет, а мы ему транзит даем, да еще и просим что бы увеличил транзит газа, за деньги от продажи которого он содержит и вооружает свою армию и поддерживает ЛДНР, товарооборот у нас с агрессивно агрессорским Мордором растет рекордными после майдана темпами, в этом году наторгуем аж на больше 11 ярдов долларов, а у нас все это время политиканы с журнашлюшками и политизированными аналитиками/экспертами поют о войне с агрессивным агрессором идущей полным ходом, а транзит и рекордный рост товарооборота, то такое, не стоит обращать внимание-мне смешно это читать и слушать этих клоунов, мародеров, компрадоров, они что всех нас за бездумный лохторат держат или просто троллят нас так.Ну и на последок три минуты юмора по теме