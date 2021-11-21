При цьому не бралися до уваги рідкісні моделі та ті, які були оглянуті менше ніж 30 разів.
Дивися повний текст Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 гру, 2021 12:05
Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії.
Додано: Пон 27 гру, 2021 12:06
Ford Focus бледно выглядит на фоне Lada Vesta, которая по рейтингу немного уступила Skoda Octavia. Когда будет рейтинг двухлетних а не трехлетних авто?
|