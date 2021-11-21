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Кращі моделі автомобілів за
стійкістю кузова до корозії

Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:05

Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії

Пропонуємо до обговорення:
При цьому не бралися до уваги рідкісні моделі та ті, які були оглянуті менше ніж 30 разів.

Дивися повний текст Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:06

Ford Focus бледно выглядит на фоне Lada Vesta, которая по рейтингу немного уступила Skoda Octavia. Когда будет рейтинг двухлетних а не трехлетних авто?
tvd4
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