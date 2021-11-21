При цьому не бралися до уваги рідкісні моделі та ті, які були оглянуті менше ніж 30 разів.
Дивися повний текст Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 12:05
Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії
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Дивися повний текст Кращі моделі автомобілів за стійкістю кузова до корозії.
Додано: Пон 27 гру, 2021 12:06
Ford Focus бледно выглядит на фоне Lada Vesta, которая по рейтингу немного уступила Skoda Octavia. Когда будет рейтинг двухлетних а не трехлетних авто?
Додано: Пон 27 гру, 2021 16:01
Брать нужно машины которым не менее 10 лет,а то машине 1 год и уже бравируют тем что она не сгнила)))В 80 и 90х машины были куда более устойчивы к коррозии а сейчас напичкали электроники нужной и не нужной,но железо как в консервной банке,толку от подушек в машине если железо как фольга,зато Евро 6 дальше Евро 7 и так до бесконечности...
Додано: Пон 27 гру, 2021 17:35
У знакомого форд фокус 2010года . В этом году продал с пробегом почти 300к. Ржавчины нет совсем. Стоял всё время под домом на улице.
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