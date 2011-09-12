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(мелкий и крупный)

Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:31

Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.
Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)

1) какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...
2) учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?
3) нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?
4) какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)

Заранее благодарю!
pushka-nikolay
 
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