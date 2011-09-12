Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)

Додано: Пон 27 гру, 2021 13:31

Здравствуйте!



Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.

Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)



1) какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...

2) учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?

3) нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?

4) какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)



Заранее благодарю!