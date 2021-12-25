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Яким буде курс долара у січні:
експерт сказав, чого...

Яким буде курс долара у січні: експерт сказав, чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:16

Яким буде курс долара у січні: експерт сказав, чого...

Пропонуємо до обговорення:
Гривня останнім часом перебуває під тиском, пов'язаним з геополітикою і сезонною слабкістю. Про це розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:16

Запам`ятаєм прогноз )
unicdima
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