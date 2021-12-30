Современная электроника. Себестоимость

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Сибарит написав:Я не стану говорить о всем мире, но в США автохлам тоже очень сильно подорожал. Особенно сильно подорожала коммерческая техника. Очень упало производство из-за карантинов и дефицита электроники
проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.
Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ? Думал это по одной позиции такая ситуация сложилась, но нет - проверил, по другим товарам такая-же ситуация - минимальная цена в долларах в украинских инет магазинах ровно в 2 раза выше, чем в инет магазинах Европы, США и РФ. Обидно.
Хотел заказать дешевле в инет магазине UK, но там почему-то не хотят делать доставку в Украину. В Польшу, Чехию - пожалуйста, а к нам не хотят. Почему? Очевидно тоже какие-то искусственные проблемы с логистикой.
Сибарит написав:Я не стану говорить о всем мире, но в США автохлам тоже очень сильно подорожал. Особенно сильно подорожала коммерческая техника. Очень упало производство из-за карантинов и дефицита электроники
проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.
Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ? Думал это по одной позиции такая ситуация сложилась, но нет - проверил, по другим товарам такая-же ситуация - минимальная цена в долларах в украинских инет магазинах ровно в 2 раза выше, чем в инет магазинах Европы, США и РФ. Обидно.
Хотел заказать дешевле в инет магазине UK, но там почему-то не хотят делать доставку в Украину. В Польшу, Чехию - пожалуйста, а к нам не хотят. Почему? Очевидно тоже какие-то искусственные проблемы с логистикой.
1. Давайте поподробней: склады с каким товаром и какой фирмы Вы инспектировали ? 2. Приведите пример электроники (дороже 100 баксов), которая в РФ стоит в 2 раза дешевле. 3. С радостью доставят. Вы просто не готовы пошлину платить. Ну и коль пошел такой оффтоп - интересный канал, на мой взгляд https://www.youtube.com/c/i_am_americanec
Цитрин написав:проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег
Масштаб проблем с логистикой уменьшается так же быстро, как и формировался. По мере замедления Китая, которое началось осенью и, с высокой вероятностью, продолжится весь следующий год, проблема вовсе сойдет на нет. Эмиссия ФРС - тоже на убыль с ноября
Цитрин написав:Кстати, никто не знает, почему современная электроника (от 100 долларов и выше) у нас в интернет магазинах стоит как минимум в 2-3 раза дороже, чем в инет магазинах Европы, США и РФ?
Посмотрите т.н. индекс айфона - цена плюс-минус одинаковая по всему миру. Возможно, вы искали что-то неликвидное, что крупные иностранные интернет-магазины имеют возможность сильно уценивать
Если думаете, что это самый дорогой вариант - попробуйте найти дешевле.
Игорь написав:3. С радостью доставят. Вы просто не готовы пошлину платить.
В примере Выше пошлина не нужна, т.к. цена меньше 150 евро. Для более дорогих товаров я готов заплатить пошлину, но продавцы не хотят отправлять товары к нам в страну. А ситуация с ценами - точно такая-же. Цены в Европе и США в два раза дешевле и кто там живет покупают по этой цене, не платя никакой пошлины. А у нас в 2-3 раза дороже.
Цитрин написав:проблема не в производстве, а в логистике, которую судя по всему сознательно разрушают, чтобы создать дефицит. Видимо путем разрушения логистики пытаются запустить локальные производства, но вместо этого получается гиперинфляция. Гиперинфляция идет при перепроизводстве продукции, за счет разрушения цепочек доставки продукции. Склады завалены, контейнеровозы в очередях, а в магазинах товара не хватает (электроника). И на всё это еще накладывается эмиссия денег.
Я не знаю, о каких складах и о каких магазинах идет речь. Я писал о конкретной отрасли, которая, кстати, является основой логистики в США. Да площадки производителей завалены готовыми грузовиками (для которых хватило остальных деталей), которые стоят без блоков управления. Это не проблема дефицита контейнеров. Логистика тут вполне решается парой авиарейсов, что вполне оправдано по цене, учитывая масштабы проблемы. Заодно и авиаперевозчиков можно поддержать во время карантинного кризиса. И да, финансовые власти США не настолько глупы, чтобы стимулировать местное производство, отсекая его от источников комплектующих.
Если говорить о глобальных истоках проблемы, можно отметить неуемное потребление электроники там, где без нее можно обойтись. Производителям выгодно штамповать многомиллионными тиражами ширпотреб, а не блоки для серьезной техники значительно меньшими тиражами. Да и в самой этой технике электроники уже значительно больше, чем нужно.
Сибарит написав:Производителям выгодно штамповать многомиллионными тиражами ширпотреб, а не блоки для серьезной техники значительно меньшими тиражами. Да и в самой этой технике электроники уже значительно больше, чем нужно.
я заметил обратную тенденцию. Когда на китайских площадках появляются серьезные и востребованные продукты, у них в скором времени возникают проблемы с доставкой микросхем. А когда появляются продукты дешевого и некачественного ширпотреба, наоборот никаких проблем с комплектующими нет, даже если они довольно дефицитные. И если есть спрос, то их производство начинает расти как грибы после дождя, отсюда куча некачественного хлама.
Неоднократно такую тенденцию замечал. Вероятно есть какой-то мягкий наднациональный контроль какую электронику можно выпускать, а какую нельзя. И если ктото начинает выпускать то, что нельзя, у него быстро возникают проблемы с нехваткой микросхем и производство сворачивается.
Тоесть судя по всему есть какой-то наднациональный контроль за логистикой, который работает одинаково везде - в США, в Европе, в РФ и в Китае.
Если думаете, что это самый дорогой вариант - попробуйте найти дешевле.
Игорь написав:3. С радостью доставят. Вы просто не готовы пошлину платить.
В примере Выше пошлина не нужна, т.к. цена меньше 150 евро. Для более дорогих товаров я готов заплатить пошлину, но продавцы не хотят отправлять товары к нам в страну. А ситуация с ценами - точно такая-же. Цены в Европе и США в два раза дешевле и кто там живет покупают по этой цене, не платя никакой пошлины. А у нас в 2-3 раза дороже.
RPI zero рік тому на Аліекспресі купував за 15уе із доставкою, що не сильно дорожче чим на сайті ОЕМ