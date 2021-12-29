35 грн за 1 кг в Польшу , поищите может и из Польши найдете
но это оффтоп
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 28 гру, 2021 17:29
открою вам большой секрет именно доставка в Украину из Европы будет напрямую мист экспрессом и как раз этих 105 грн + - то есть за 105 грн скорее всего как раз и будет курєром в Новые Васюки Мист экспресс так может и это не шутка
35 грн за 1 кг в Польшу , поищите может и из Польши найдете
но это оффтоп
Додано: Вів 28 гру, 2021 22:28
Re: Современная электроника. Себестоимость
Из Европы и США товары доставляются легко и за недорого почтовыми форвардерами, тем же meest или новой почтой. Если товар дорогой и не очень габаритный, то можно и съездить за ним лично в Европу, благо сейчас есть лоукостеры c билетами по 10-20 евро, еще и tax free применить при возможности, правда сейчас локдауны могут немного помешать
Додано: Чет 30 гру, 2021 15:21
Re: Современная электроника. Себестоимость
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