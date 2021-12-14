ХК "Київміськбуд" здала в експлуатацію житловий комплекс Freedom в Дніпровському районі Києва, який компанія взялася добудовувати після зупинки роботи "Укрбуду".
Дивися повний текст «Спадок» Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 13:04
«Спадок» Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК
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Дивися повний текст «Спадок» Укрбуду: у Києві ввели в експлуатацію новий ЖК.
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:04
вопрос Кушниру .А когда планируете строить свои обьекты ?те которые застыли и
где КМБ получил полную оплату за кв метры ?????, когда достроите Укрбудовские ? Когда стоимость материалов и работ вырастет и вы свои дома будете лепить из г и палок ? Бизнесмены )))))
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