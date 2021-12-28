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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:17 Номінації за 2021 рік



Мені виявилося мало активних обговорень попереднього конкурсу, тому вирішила ще додати собі роботи перед святами та перчику на форум

А якщо відверто, я підготувала ці номінації ще тиждень тому. Довго думала чи публікувати...

Втім, хочеться відзначити багатьох з Вас за рік. Вельми складно обрати між Вами!

Щоби не було гарячих баталій, пропоную наступне.

Правила «прості як двері». Ви самостійно обираєте по 5 користувачів у кожній номінації, які заслуговують, на Вашу думку, на вказані звання. В результаті 20 форумчан отримають звання.

Номінацій виключно 4 (їх мої колеги ще раніше залили на форум, додати чи редагувати неможливо, всі у святковій відпустці).



Форумний помічник (за всебічну допомогу користувачам)

Посол доброї волі Finance.ua (за вагомий внесок у розвиток форуму)

Професійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)

Товариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)



31.12.2021 - о 16.00 підрахую результати. Отже, саме Ви зможете оцінити своїх колег з різних гілок.



Для участі в голосуванні обов'язково мають бути присутні доброзичливість та об'єктивність!!!

Всім доброго дня, шановні користувачі!Мені виявилося мало активних обговорень попереднього конкурсу, тому вирішила ще додати собі роботи перед святами та перчику на форумА якщо відверто, я підготувала ці номінації ще тиждень тому. Довго думала чи публікувати...Втім, хочеться відзначити багатьох з Вас за рік. Вельми складно обрати між Вами!Щоби не було гарячих баталій, пропоную наступне.Правила «прості як двері». Ви самостійно обираєте по 5 користувачів у кожній номінації, які заслуговують, на Вашу думку, на вказані звання. В результаті 20 форумчан отримають звання.Номінацій виключно 4 (їх мої колеги ще раніше залили на форум, додати чи редагувати неможливо, всі у святковій відпустці).(за всебічну допомогу користувачам)(за вагомий внесок у розвиток форуму)(за активність та вміння вести тему)(за щирість та позитивну атмосферу)31.12.2021 - о 16.00 підрахую результати. Отже, саме Ви зможете оцінити своїх колег з різних гілок. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3077 З нами з: 14.09.13 Подякував: 751 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 15:43 Ірина_

Гарна ідея. Є пара питань.

Можна вказати меньше ніж 20 форумчан? Чи можна вказувати одного користувача у декількох номінаціях? Patrick Повідомлень: 1203 З нами з: 18.09.13 Подякував: 3504 раз. Подякували: 1673 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 15:53 Patrick написав: Ірина_

Гарна ідея. Є пара питань.

Можна вказати меньше ніж 20 форумчан? Чи можна вказувати одного користувача у декількох номінаціях? Гарна ідея. Є пара питань.Можна вказати меньше ніж 20 форумчан? Чи можна вказувати одного користувача у декількох номінаціях?

На обидва запитання - так, звісно можна. На обидва запитання - так, звісно можна. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 3077 З нами з: 14.09.13 Подякував: 751 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 16:20 Re: Номінації за 2021 рік

greenozon



Посол доброї волі Finance.ua (за вагомий внесок у розвиток форуму)

Сибарит, orest, St/2, ЛОБ, Striker



Професійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)

Realist, headshaker, orest, Сибарит, ЛОБ



Товариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)

холява, Игорь



Форумний помічник (за всебічну допомогу користувачам)greenozonПосол доброї волі Finance.ua (за вагомий внесок у розвиток форуму)Сибарит, orest, St/2, ЛОБ, StrikerПрофесійний співрозмовник (за активність та вміння вести тему)Realist, headshaker, orest, Сибарит, ЛОБТовариський користувач (за щирість та позитивну атмосферу)холява, Игорь Patrick Повідомлень: 1203 З нами з: 18.09.13 Подякував: 3504 раз. Подякували: 1673 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 17:29 Кто все эти люди ? )

Давно уже говорили, что надо отделять валютчиков от банкиров, они почти не пересекаются mustbe

Повідомлень: 6073 З нами з: 27.12.17 Подякував: 126 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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