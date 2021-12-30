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Номінації за 2021 рік

Номінації за 2021 рік
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:36

  mustbe написав:Это абсолютные разные сущности.
А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.
Ну, такое

Как-то даже обидно стало.
В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.
Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?

В голосовании участвовать не буду, т.к. не могу достичь консенсуса с самим собой :) Мне проще сказать "спасибо", чем выделить нескольких из многих, да еще и расставить по местам.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:51

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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:54

Re: Номінації за 2021 рік

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  Ірина_ написав:Всім доброго дня, шановні користувачі!

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Re: Номінації за 2021 рік

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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:31

  Сибарит написав:
  mustbe написав:Это абсолютные разные сущности.
А валютчики задавят банкиров, тупо толпой. Очевидно же.
Ну, такое

Как-то даже обидно стало.
В банковском разделе посетителей обычно больше, чем в валютном.
Просто у нас, "валютчиков", сложилась более теплая атмосфера, мы пытаемся поддерживать друг друга, не стесняемся выражать благодарность или согласие, чтобы человек не чувствовал себя вещающим в пустоту. Можем и тут поддержать. Разве это признак тупой толпы?

В голосовании участвовать не буду, т.к. не могу достичь консенсуса с самим собой :) Мне проще сказать "спасибо", чем выделить нескольких из многих, да еще и расставить по местам.

Вы не можетет выбрать между вариантами
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или

Сибарит
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извините, не смог удержаться :D
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  Shaman написав:извините, не смог удержаться :D

:mrgreen: :mrgreen:
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