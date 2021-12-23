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У Мінцифри назвали кількість
зареєстрованих онлайн ФОПів

У Мінцифри назвали кількість зареєстрованих онлайн ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:17

У Мінцифри назвали кількість зареєстрованих онлайн ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні вже 66% ФОПів зареєстровано через "Дію".

Дивися повний текст У Мінцифри назвали кількість зареєстрованих онлайн ФОПів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:17

А статистика какая сколько из них на два-три месяца, максимум на пол года используются в схемах обналичивания денег и уклонении от налогов юридических лиц? А сколько флп открылось, чтобы работать реально в условиях полной фмскализации?
escape2015
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Модератори: Ірина_, Модератор

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