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Укрпошта планує завершити встановлення нової системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта планує наступного року завершити встановлення нової фронт-офісної системи у відділеннях і провести остаточне впровадження пересувних відділень у селах.
Дивися повний текст Укрпошта планує завершити встановлення нової системи обслуговування клієнтів до кінця 2022 року
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R2
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:04
добре, дуже добре.... бо в мене сьогодні рука занімила ставити автографи та прізвище під кожною накладною на отримання....
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Tamagoch
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Додано: Сер 29 гру, 2021 21:24
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта планує наступного року завершити встановлення нової фронт-офісної системи у відділеннях і провести остаточне впровадження пересувних відділень у селах.
Это связано с реализацией пилотного проекта eCommerce в рамках программы ЕС EU4Digital. Если удастся сделать все, как задумано, то Укрпошта будет доставлять посылки из Украины в ЕС от 24 до 48 часов.
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fler
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