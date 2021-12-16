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Укрпошта планує завершити
встановлення нової системи...

Укрпошта планує завершити встановлення нової системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:04

Укрпошта планує завершити встановлення нової системи...

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта планує наступного року завершити встановлення нової фронт-офісної системи у відділеннях і провести остаточне впровадження пересувних відділень у селах.

Дивися повний текст Укрпошта планує завершити встановлення нової системи обслуговування клієнтів до кінця 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:04

добре, дуже добре.... бо в мене сьогодні рука занімила ставити автографи та прізвище під кожною накладною на отримання....
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 21:24

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта планує наступного року завершити встановлення нової фронт-офісної системи у відділеннях і провести остаточне впровадження пересувних відділень у селах.


Это связано с реализацией пилотного проекта eCommerce в рамках программы ЕС EU4Digital. Если удастся сделать все, как задумано, то Укрпошта будет доставлять посылки из Украины в ЕС от 24 до 48 часов.
fler
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