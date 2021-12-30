В Україні скоротять кількість пологових будинків, а все...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Україна 2020: Народжених 293457 Померлих 616835 Скорочення(природнє) -323378 Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша. І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус. Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!
_hunter написав:А тут обдумывай-не обдумывай -- результат один: мировой тренд падения рождаемости. Вот, например, Германия:
Україна 2020: Народжених 293457 Померлих 616835 Скорочення(природнє) -323378 Набагато гірше ніж Німеччина. І це при тому що загальна кількість населення у нас майже вдвічі менша. І плюс міграція!!! Очевидно шо у нас вона від'ємна з великим знаком мінус. Так як вимирає Україна - не вимирає ЖОДНА КРАЇНА СВІТУ!
кстати странно, почему в Германию едут, а к нам нет
Подія сталася вчора, 31 грудня, близько 13:40 в Луцьку поблизу перинатального центра. Про неї виданню розповіла очевидиця. Зазначається, що жінка народила дитину в салоні мікроавтобуса, який припаркувався поруч з центром. Пологи прийняла дівчина, яка вийшла з перинатального. На щастя, вона виявилася інтерном та зреагувала миттєво.
"Чоловік бігає в паніці, не знає куди звернутися, бо дружина вже народжує. В той час з лікарні вийшла дівчина і прямувала до дороги. Почувши як кричить жіночка з буса, вона на ходу віддала мені сумку і куртку і зі словами, що вона інтерн, побігла до машини. І тут новорічне диво, народився хлопчик", – розповідає жінка.