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В Україні встановили
«зелені» тарифи на 2022 рік

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП.

Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27

Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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