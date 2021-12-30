Відповідне рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП.
Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27
В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27
Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
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