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В Україні встановили
«зелені» тарифи на 2022 рік

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП.

Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27

Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:17

Re: В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

  moveton написав:Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
Нет, это тариф по которому ГарПОК ВЫКУПАЕТ энергию у производителя..а нам продает по 1,6 грн.. разница финансируется из бюджета... поэтому виэ + зеленый тариф = пылесос денег с кармана налогоплательщиков.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:37

Джон, ну не знаю. "потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт", "потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт"... Я думал, что ГарПок побольше потребляет.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:33

Зеленая энергетика-причина мощного энергетического кризиса и диких тарифов,который ещё неизвестно чем закончится...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:34

  Scotch написав:Зеленая энергетика-причина мощного энергетического кризиса и диких тарифов,который ещё неизвестно чем закончится...

Тупость, жадность и желание людей у власти спи...здить побольше и побыстрее причина энергетического кризиса и диких тарифов в Украине.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 01:39

зеленый тариф уже бет по карманам простых граждан-даже тех кто и не пользуется этой послугой-она у стоимость от используемой насчитывается.если ее введут в оплату то это будет не по карману простым гражданам а в бизнесе все погорят оплачивая за такую роскошь.если на батареях от солнца и светил она не за один десяток лет затратные материалы окупаются-в любом это должен быть наработаные технологии с высоким коэфициентом использования
tolja3334
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