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В Україні встановили
«зелені» тарифи на 2022 рік

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27

В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалено на засіданні НКРЕКП.

Дивися повний текст В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:27

Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:17

Re: В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

  moveton написав:Большинство тарифов указано для потребителей, т.е. для тех, кто "зелёную" энергию хочет прикупить. Интересно, много таких?
Нет, это тариф по которому ГарПОК ВЫКУПАЕТ энергию у производителя..а нам продает по 1,6 грн.. разница финансируется из бюджета... поэтому виэ + зеленый тариф = пылесос денег с кармана налогоплательщиков.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:37

Джон, ну не знаю. "потребителей, в том числе энергетических кооперативов, установленная мощность которых не превышает 150 кВт", "потребителей, чья установленная мощность не превышает 150 кВт"... Я думал, что ГарПок побольше потребляет.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:33

Зеленая энергетика-причина мощного энергетического кризиса и диких тарифов,который ещё неизвестно чем закончится...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:34

  Scotch написав:Зеленая энергетика-причина мощного энергетического кризиса и диких тарифов,который ещё неизвестно чем закончится...

Тупость, жадность и желание людей у власти спи...здить побольше и побыстрее причина энергетического кризиса и диких тарифов в Украине.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 01:39

зеленый тариф уже бет по карманам простых граждан-даже тех кто и не пользуется этой послугой-она у стоимость от используемой насчитывается.если ее введут в оплату то это будет не по карману простым гражданам а в бизнесе все погорят оплачивая за такую роскошь.если на батареях от солнца и светил она не за один десяток лет затратные материалы окупаются-в любом это должен быть наработаные технологии с высоким коэфициентом использования
tolja3334
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:22

Re: В Україні встановили «зелені» тарифи на 2022 рік

  tolja3334 написав:зеленый тариф уже бет по карманам простых граждан-даже тех кто и не пользуется этой послугой-
это еще политкорректно сказано... на самом деле все эти "международные инВестАры" а по сути наши барыги офшорники устроившие себе через него "прачечную" по отмывке денег нагло лезут в наш карман..
директор ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко -> Борг перед ВДЕ-генерацією за 2021 рік доведеться включити в тариф "Укренерго" на передачу електроенергії...
"Іншого джерела отримання коштів, ніж тариф НЕК, немає. Ми їх нізвідки не візьмемо. І це розуміємо і ми, і НЕК. І ми наполягатимемо на тому, щоб була узгоджена повна цифра, яка покриває всі витрати", – сказав Пилипенко...
В общем в росте цены в платежке все мы должны сказать "большое спасибо" адептам секты ВИЭ...Если видите му***ка радеющего за "зеленую энергетику" сразу вспоминайте благодаря кому у вас вырос тариф.
PS На счет бреда типа выбросы СО.. глобальное потепление и мы все задохнемся... пожары лесов в Сибири только за этот годы привели к выбросам в атмосферу СО..больше чем ВСЕ ТЭС Украины за ВСЕ время их существования..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:50

любую цену нужно обосновывать по сути и кто может эффективно надежным производителем и желающий те же условия получать к себе какие он всем предлагает
tolja3334
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