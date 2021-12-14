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Українці почали заощаджувати
на новорічних подарунках

Українці почали заощаджувати на новорічних подарунках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:03

Українці почали заощаджувати на новорічних подарунках

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

Дивися повний текст Українці почали заощаджувати на новорічних подарунках.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:04

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