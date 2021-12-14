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Українці почали заощаджувати на новорічних подарунках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:04
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