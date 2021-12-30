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В Україні можуть запровадити додаткові податки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації пропонує обговорити можливість запровадження в Україні спеціального податку на солодкі газовані напої.
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити додаткові податки для деяких напоїв
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:34
а як то спочатку знизити ціни на "здорові альтернативи"?
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