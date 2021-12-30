Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації пропонує обговорити можливість запровадження в Україні спеціального податку на солодкі газовані напої.
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити додаткові податки для деяких напоїв.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:33
В Україні можуть запровадити додаткові податки для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть запровадити додаткові податки для деяких напоїв.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:17
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:07
Пусть на Coca-Cola , fanta , Pepsi ... Попробуют ввести, США сметут реформаторов
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