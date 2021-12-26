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Потрібні гроші до свят?
Беріть за 2 хв. у Veomini

Потрібні гроші до свят? Беріть за 2 хв. у Veomini
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:36

Потрібні гроші до свят? Беріть за 2 хв. у Veomini

Пропонуємо до обговорення:
Перед зимовими святами у багатьох людей виникає потреба в додаткових коштах.

Дивися повний текст Потрібні гроші до свят? Беріть за 2 хв. у Veomini.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:36

После таких кредитов " к праздникам" больше вы праздников не увидите). Будете всю жизнь на проценты работать.
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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