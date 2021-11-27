В Польщі до свят активізувалися російськомовні шахраї.
Дивися повний текст Топ-5 схем обману працівників у Польщі.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:53
Топ-5 схем обману працівників у Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-5 схем обману працівників у Польщі.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:53
неплохо с последним вариантом
остальные, конечно, тоже могут в ступор ввести
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