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Топ-5 схем обману
працівників у Польщі

Топ-5 схем обману працівників у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:53

Топ-5 схем обману працівників у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
В Польщі до свят активізувалися російськомовні шахраї.

Дивися повний текст Топ-5 схем обману працівників у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:53

неплохо с последним вариантом

остальные, конечно, тоже могут в ступор ввести
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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