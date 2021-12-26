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У січні ми побачимо зовсім інший курс долара — прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Охтирко.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:09
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