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Китай закупив понад
половину всієї пшениці світу

Китай закупив понад половину всієї пшениці світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:45

Китай закупив понад половину всієї пшениці світу

Пропонуємо до обговорення:
За останні 10 років влада КНР наростила імпорт зернових на 360%.

Дивися повний текст Китай закупив понад половину всієї пшениці світу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:45

Готуються до війни і подальшого ембарго.
Webracer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:49

Re: Китай закупив понад половину всієї пшениці світу

Вот вам и причина инфляции доллара
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:50

  Webracer написав:Готуються до війни і подальшого ембарго.

Нет, продадут нам ее же весной, но в два раза дороже.
antey1969
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