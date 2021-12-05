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Українське місто потрапило до списку місць, які варто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:06
Пропонуємо до обговорення:
Одне з найбільш читаних онлайн видань Великобританії The Independent включило українську Одесу до списку міст, які варто відвідати у 2022 році.
Дивися повний текст Українське місто потрапило до списку місць, які варто відвідати у 2022 році (за версією The Independent)
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:06
Британские журналисты такие же, как британские учёные. В Одессе общественный транспорт в аэропорт отменили вместе с Советским Союзом. Даже не знаю что такое тогда "не удобное сообщение".
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moveton
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