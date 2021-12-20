Національний банк удосконалив облік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) відповідно до міжнародних стандартів.
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 10:21
Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прямі іноземні інвестиції в Україну перевищили $61 млрд.
Додано: Суб 01 січ, 2022 10:21
Тобто за рахунок маніпуляції з цифрами вдалося скрити фактичний провал по залученню інвестицій.
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