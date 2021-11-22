Вихід нового бюджетного Айфона може підштовхнути майже півтора мільярда Android-користувачів перекочувати до лав фанатів Apple.
Дивися повний текст Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 01:31
Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
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Дивися повний текст Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone.
Додано: Нед 02 січ, 2022 01:32
Ога-ога. За 320 у.е. (среднее между 270 и 370) выбор Android смартфонов огромный и без всяких трейд-инов (старый аппарат можно отдать ребенку или положить в ящик стола на черный день).
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