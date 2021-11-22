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Аналітики прогнозують масовий
перехід користувачів...

Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:31

Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Вихід нового бюджетного Айфона може підштовхнути майже півтора мільярда Android-користувачів перекочувати до лав фанатів Apple.

Дивися повний текст Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:32

Ога-ога. За 320 у.е. (среднее между 270 и 370) выбор Android смартфонов огромный и без всяких трейд-инов (старый аппарат можно отдать ребенку или положить в ящик стола на черный день).
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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