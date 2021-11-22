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Аналітики прогнозують масовий
перехід користувачів...

Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:31

Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

Пропонуємо до обговорення:
Вихід нового бюджетного Айфона може підштовхнути майже півтора мільярда Android-користувачів перекочувати до лав фанатів Apple.

Дивися повний текст Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 01:32

Ога-ога. За 320 у.е. (среднее между 270 и 370) выбор Android смартфонов огромный и без всяких трейд-инов (старый аппарат можно отдать ребенку или положить в ящик стола на черный день).
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 11:42

Смешно. Это может случиться только тогда, когда айфон сделает операционную систему уровня андроид, позволяющую делать то, что нужно пользователю, а не то, что разрешено эплом. Должен быть доступ к файловой системе с любого компьютера просто через проводник, чтение флэшек, возможность сохранять файлы из интернета и открывать нужным приложением, нужно снять ограничения блютус и т.д. Только не говорите, что это никому не нужно или все это можно делать с костылями. Если не нужно вам, или вы любите костыли, это не означает, что все такие.
avmedua
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:19

Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

Хммм. Хтось канешно знайдеться, але щоб стільки... Дешевий іпон треба тим, хто не хоче переплачувати за смарт. А за 270 буксів мона купить суттєво потужніший андроїд, а ще до ж іпона треба прожки докупляти, не люблять вони халявних
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:49

Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...

Багаті покупці скінчилися. Тепер айфон буде як усі смартфони, тільки зі своєю ОС. Доведеться демпінгом займатись щоб переконати що АйОС краща за Андроїд.
Ну і багаті покупці почнуть дивитись на інші моделі, бо ж айфон вже буде для бідних.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 12:54

Я, как матерый халявщик, даже не подумаю про иОсь. Тем более, с нее "слезть" очень проблематично если вдруг передумаешь ибо все хранится на внешних серверах "для пущей безопасности".
konsts1174
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:13

Онолитеки просто затарились бумагами Эпол. Поэтому "буит тока даражать". И под этот лозунг будут придумываться любые обоснования
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:33

Так называемые "аналитики" в своих рассуждениях основываются на предположении, что андроид покупают только из-за дешевизны. Совершенно ложное предположение, достаточно посмотреть на цены топовых хуавеев и самсунгов.
Лет 10 назад, еще при Джобсе, работал я в одной IT компании. Там при приеме на работу вместе с пропуском выдавали новенький телефончик топовой модели. Было 2 варианта на выбор: Самсунг или Айфон. Так вот с обоих кучек коробок убывало +/- одинаково.
o_boiko
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