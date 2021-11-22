Вихід нового бюджетного Айфона може підштовхнути майже півтора мільярда Android-користувачів перекочувати до лав фанатів Apple.
Дивися повний текст Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone.
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Додано: Нед 02 січ, 2022 01:31
Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone.
Додано: Нед 02 січ, 2022 01:32
Ога-ога. За 320 у.е. (среднее между 270 и 370) выбор Android смартфонов огромный и без всяких трейд-инов (старый аппарат можно отдать ребенку или положить в ящик стола на черный день).
Додано: Нед 02 січ, 2022 11:42
Смешно. Это может случиться только тогда, когда айфон сделает операционную систему уровня андроид, позволяющую делать то, что нужно пользователю, а не то, что разрешено эплом. Должен быть доступ к файловой системе с любого компьютера просто через проводник, чтение флэшек, возможность сохранять файлы из интернета и открывать нужным приложением, нужно снять ограничения блютус и т.д. Только не говорите, что это никому не нужно или все это можно делать с костылями. Если не нужно вам, или вы любите костыли, это не означает, что все такие.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:19
Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
Хммм. Хтось канешно знайдеться, але щоб стільки... Дешевий іпон треба тим, хто не хоче переплачувати за смарт. А за 270 буксів мона купить суттєво потужніший андроїд, а ще до ж іпона треба прожки докупляти, не люблять вони халявних
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:49
Re: Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів...
Багаті покупці скінчилися. Тепер айфон буде як усі смартфони, тільки зі своєю ОС. Доведеться демпінгом займатись щоб переконати що АйОС краща за Андроїд.
Ну і багаті покупці почнуть дивитись на інші моделі, бо ж айфон вже буде для бідних.
Додано: Нед 02 січ, 2022 12:54
Я, как матерый халявщик, даже не подумаю про иОсь. Тем более, с нее "слезть" очень проблематично если вдруг передумаешь ибо все хранится на внешних серверах "для пущей безопасности".
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:13
Онолитеки просто затарились бумагами Эпол. Поэтому "буит тока даражать". И под этот лозунг будут придумываться любые обоснования
Додано: Нед 02 січ, 2022 13:33
Так называемые "аналитики" в своих рассуждениях основываются на предположении, что андроид покупают только из-за дешевизны. Совершенно ложное предположение, достаточно посмотреть на цены топовых хуавеев и самсунгов.
Лет 10 назад, еще при Джобсе, работал я в одной IT компании. Там при приеме на работу вместе с пропуском выдавали новенький телефончик топовой модели. Было 2 варианта на выбор: Самсунг или Айфон. Так вот с обоих кучек коробок убывало +/- одинаково.
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