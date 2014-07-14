На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?

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Тип жилья (коттедж/квартира)
Количество лифтов на подъезд
Окна
Количество квартир на этаже
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Наличие ремонта, состояние квартиры
Наличие сайта
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