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Метали для електромобільних акумуляторів продовжать...
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Додано: Нед 02 січ, 2022 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Життєво важливі для виробництва акумуляторних батарей в електромобілях продовжать дорожчати наступного року після рекордного зростання цін 2021-го, пише Bloomberg.
Дивися повний текст Метали для електромобільних акумуляторів продовжать дорожчати у 2022 році
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Додано: Нед 02 січ, 2022 14:18
яка неочікувана новина )))
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