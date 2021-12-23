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Київ може ввести спецперепустки на транспорт: названо умову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 11:30
Пропонуємо до обговорення:
У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин". Він передбачає можливість введення перепусток на громадський транспорт.
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Додано: Пон 03 січ, 2022 11:30
ага, как и ожидалось
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