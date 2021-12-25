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Експерти назвали найкращі
країни для життя на пенсії

Експерти назвали найкращі країни для життя на пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 січ, 2022 15:37

Експерти назвали найкращі країни для життя на пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Найкраще жити на пенсії в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Австралії та Ізраїлі.

Дивися повний текст Експерти назвали найкращі країни для життя на пенсії.
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